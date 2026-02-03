Bakırhan'dan Bahçeli'nin Sözlerine Destek: 'Tespitleri Önemli ve Değerli, Gecikmeden Adım Atılmalı'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, MHP lideri Bahçeli’nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözlerine destek verdi. Bahçeli'nin tespitlerinin 'önemli ve değerli' olduğunu vurgulayan Bakırhan, "Artık iktidar Sayın Bahçeli’nin dediği bu konularda gecikmeden adım atmalıdır" dedi.

Son Güncelleme:
Bakırhan'dan Bahçeli'nin Sözlerine Destek: 'Tespitleri Önemli ve Değerli, Gecikmeden Adım Atılmalı'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında konuştu.

'TESPİTLERİ ÖNEMLİ VE DEĞERLİ'

Tuncer Bakırhan, grup toplantısının ardından basın mensuplarına MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” sözlerini de değerlendirdi:

Bakırhan, şunları dedi:

“Bizden önce bu kürsüde Sayın Bahçeli konuştu. Bazı şeylerine katılmamakla birlikte şimdi söyleyeceğim şeylere de katıldığımızı belirtmek istiyorum. Sayın Bahçeli’nin sözünü ettiği umut hakkı kayyum utancından kurtulmuş ve siyasi tutsakların özgür olduğu bir Türkiye bizim de taleplerimizdir.

Sayın Bahçeli’nin bu tespitleri önemli ve değerlidir. Bunun muhatabı iktidardır. Artık iktidar Sayın Bahçeli’nin dediği bu konularda gecikmeden adım atmalıdır. Bu çerçevede bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi sözü eyleme dökerek tarihi bir eşikten geçme fırsatıyla karşı karşıyadır. Bu süreç güçlü bir meclis iradesiyle tereddüde yer bırakmayacak şekilde şeffaf ve cesur adımlarla artık ilerlemelidir. Hazırlanacak ortak komisyon raporu yasal ve hukuki altyapıyı ören, halklara güven veren bir toplumsal sözleşme niteliğinde olmalıdır.”

Bahçeli'den Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' MesajıBahçeli'den Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' MesajıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
DEM Parti MHP Tuncer Bakırhan Devlet Bahçeli
Son Güncelleme:
CHP, Deprem Bölgesinde: Özgür Özel'den Kritik Mesajlar CHP, Deprem Bölgesinde... Özel’den İktidara Tepki
Şişli'de Sır Olay: İş İnsanı Musa Toykar Pijamalarıyla Yangın Merdiveninde Ölü Bulundu Şişli'de Sır Olay: İş İnsanı Musa Toykar Pijamalarıyla Yangın Merdiveninde Ölü Bulundu
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü
Bahçeli'den Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı
TÜİK Ocak Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı Yılın İlk Enflasyonu Açıklandı
Ev Sahibi ve Kiracıların Beklediği Rakam Açıklandı: Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Temmuz 2026 Zammı İçin İlk İpucu Geldi! Memur ve Emekliler Hesap Yapmaya Başladı: Zam Tablosu Şekilleniyor Temmuz 2026 Zammı İçin İlk İpucu Geldi! Memur ve Emekliler Hesap Yapmaya Başladı