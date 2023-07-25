Bakımevinde yaşanan şiddet olayı sonrası hastalar tahliye edildi
Büyükçekmece’de bulunan bir bakımevinde çalışanların hastaya şiddet uygulaması olayının ardından bakımevinde bulunan hastalar başka yerlere tahliye edildi.
Büyükçekmece’de faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevi’nde yaşanan hastaya şiddet olayı sonrası bakımevinde bulunan hastalar başka rehabilitasyon merkezlerine tahliye edildi.
Bakımevi önüne gelen ambulanslar aracılığıyla hastaların nakli gerçekleşti. Polis ekipleri de bakımevinin çevresinde güvenlik tedbirleri aldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.