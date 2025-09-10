Bakanlıktan Tartışmalı İhale: Tarihi Kale Duvarı ve Yaylalar Satılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine taşınmazlarının üzerine otel ve konaklama tesisleri yapılmasına yönelik yeni tahsis duyurusu yayımladı. Çeşitli illerde toplam 14 bölgede kıymetli kıyı ve orman alanları yatırımcılara açılırken, Antalya Kaleiçi’nde tarihi kale burçlarını ve sur duvarını da kapsayan alan dikkat çekti.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEPKİ

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Antalya Muratpaşa İlçesi Tuzcular Mahallesi’nde bulunan bin 42 metrekarelik parselin 338 metrekaresini kale burcu ve kale duvarı oluşturuyor. İhaleyi kazanan yatırımcıların burada özel konaklama tesisi kurabileceği belirtildi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tarihi dokuya doğrudan etki edecek kararların tek taraflı alınamayacağını vurguladı. “Kentin değerlerine ve silüetine etki edecek kararların Ankara’dan verilmesini doğru bulmuyoruz. Bu kararların kent aktörleri, meslek odaları ve yerel paydaşlarla birlikte alınması gerekir” dedi.

YAYLALARA OTEL YAPILACAK

Turizm tahsisleri, Karadeniz yaylalarına kadar uzandı. Giresun Yavuzkemal Yaylası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilen Sipahi ormanında yaklaşık 4 bin dönümlük alanda 250 yatak kapasiteli otel yapılması için tahsis süreci başlatıldı. Projenin özellikle Arap turistlere hitap etmesi bekleniyor.

Attalos tarafından yapılan kalenin burçları satılıyor

Bakanlığın tahsis duyurusunda Antalya Kundu, Manavgat, Kemer, Bodrum, Torba ve Fethiye’de de farklı kapasitede otel ve lojman projeleri için araziler yer aldı. Kemer Göynük’te denize sıfır 71 dönümlük orman alanı bin yataklı 5 yıldızlı otele, Manavgat’ta ise 550 yataklı otel ve lojman projelerine tahsis edildi.

