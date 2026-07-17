Bakanlıktan Tartışma Yaratacak Karar: Patili Dostlara Restoran ve Kafe Yasağı Yolda

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Türkiye’nin en büyük restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf’un şubelerine evcil hayvan kabul etmeme kararı, sosyal medyada hayvanseverlerin tepkisine neden olmuştu. Yürürlükteki mevzuat, restoran ve kafelerin bu konudaki kuralları kendilerinin belirlemesine izin verirken, Tarım ve Orman Bakanlığı radikal bir mevzuat değişikliği için düğmeye bastı.

İNİSİYATİF BİTECEK, İÇ VE DIŞ ALANLAR KAPATILACAK

Sözcü'de yer alan habere göre, gıda üretimi, satışı ve hijyen koşullarını düzenleyen mevcut yasalara eklenecek yeni taslak çalışmayla birlikte, evcil hayvanların gıda işletmelerine girişi tamamen yasaklanacak.

Yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi planlanan düzenleme yasalaştığı takdirde:

İşletmeler, müşterilerine hizmet verdikleri kapalı iç mekanların yanı sıra bahçe ve teras gibi dış alanları da hayvanların kullanımına açamayacak. Müşterisini evcil hayvanıyla içeri alan veya bu kısıtlamaya uymayan şirket ve işletmelere ağır idari para cezaları kesilecek.

Kaynak: Sözcü