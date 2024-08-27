Bakanlıktan Kadın Kuaförleri İçin Yeni Karar

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın 1 günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girdiğini, bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde idari yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın 1 günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

KADIN KUAFÖRLERİ MUAF

Tepkiler sonrası bakanlık, kadın kuaförlerinin pazar günü kapanma zorunluluğunda geri adım attı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinin pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutulduğu aktarıldı.