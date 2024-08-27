Bakanlıktan Kadın Kuaförleri İçin Yeni Karar

Berber, güzellik salonları ve kuaförlerin haftada 1 gün kapatılması uygulamasında geri adım atıldı. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre kadın kuaförlerinin pazar günü kapanma zorunluluğuna muafiyet getirildi.

Son Güncelleme:
Bakanlıktan Kadın Kuaförleri İçin Yeni Karar

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın 1 günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girdiğini, bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde idari yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın 1 günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

KADIN KUAFÖRLERİ MUAF

Tepkiler sonrası bakanlık, kadın kuaförlerinin pazar günü kapanma zorunluluğunda geri adım attı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinin pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutulduğu aktarıldı.

Son Güncelleme:
Emekliler E-Devlete Girdiğinde Tesadüfen Öğrendi! Cevap Aranan Soru Emekliler E-Devlete Girdiğinde Tesadüfen Öğrendi! Cevap Aranan Soru
Ferit'in Yerine Yeni Başrol! Yalı Çapkını Dizisi Tümüyle Değişiyor Ferit'in Yerine Yeni Başrol! Yalı Çapkını Dizisi Tümüyle Değişiyor
Çankırı'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok Çankırı'da Kaçak Avcılığa Geçit Yok
Brezilya'da 20 Bin Hektarlık Alan Kül Oldu Brezilya'da 20 Bin Hektarlık Alan Kül Oldu