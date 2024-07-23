Bakanlıktan Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL'yi Unutanlar 13 Bin Lira Ceza Ödeyecek
İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin son kullanım tarihine ilişkin bilgilendirme mesajı yayınladı. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla trafiğe sürücü kimliklerini yenilemeyen ve trafiğe çıkan vatandaşlar, 12 bin 978 TL para cezası ödemek zorunda kalacak.
İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de ehliyet sahibi olan 32 milyonun üzerinde vatandaşı yakından ilgilendiren bir uyarı yayınladı.
2016 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanan yeni tip sürücü kimlikleri, alınan karar sonucunda 2022 yılının sonunda tek tip hale getirilecekti. Buna karşın araya pandemi sürecinin girmesi ve nüfus müdürlüklerinde yaşanan sorunlar nedeniyle eski tip ehliyetler için belirlenen 31 Aralık 2022 tarihli son kullanım ömrü, 2 yıl süreyle uzatılmıştı.
EHLİYETİNİ YENİLEMEYEN YÜZ BİNLERCE SÜRÜCÜ VAR
İçişleri Bakanlığı, yayınladığı yeni bilgilendirme mesajında söz konusu tarihin yeniden uzatılmayacağını belirtirken, Türkiye'de halihazırda yüz binlerce ehliyetini yenilemeyen vatandaşın bulunduğunu ve bu durum nedeniyle mağduriyetlerin yaşanabileceğini aktardı.
15 LİRAYI UNUTUP 13 BİN LİRA CEZA YEMEYİN!
1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, trafiğe yalnızca yeni tip sürücü kimlikleriyle çıkılmasının mümkün olacağını belirten yetkililer, ehliyetlerini yenilememesine karşın yeni yılda trafiğe çıkan sürücülere ise 12 bin 978 TL'lik para cezası kesileceğini duyurdu.
Üstelik para cezası alan sürücüler, ehliyetlerini yenilemeden trafiğe çıkmaya devam etmeleri halinde, ikinci cezada trafikten men edilecek ve ehliyetlerine el koyulacak.
Bu durumla karşı karşıya kalmamak için vatandaşlara çağrıda bulunan İçişleri Bakanlığı, nüfus müdürlüklerine gidilerek kısa süre içerisinde ehliyet yenilemesinin yapılabileceğini söyledi. 15 liralık bir bedel ile ehliyet yenilemenin mümkün olduğu aktarılırken, ehliyet yenileme işlemi için gerekli evraklar şu şekilde sıralandı:
Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin bazı belgeleri hazırlaması ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alması gerekiyor. İşte yenileme işlemi için gerekli olan belgeler:
Kimlik kartı veya pasaport
Güncel biometrik fotoğraf
Geçerli bir sağlık raporu
Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)
Mevcut ehliyet
Adli sicil kaydı
Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)
Bu belgelerle randevu gününde ilgili kuruma başvurulduğunda, ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecektir. Unutmayın, eski tip ehliyetlerle 2024 sonrası trafikte yakalanmanın cezası oldukça yüksek ve bu cezaların ilerleyen yıllarda daha da artması beklenmektedir.