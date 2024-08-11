Bakanlıktan 'Burger' Hamlesi: 'Son Tüketim Tarihi' Tarih Oluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, gıda güvenilirliği, tüketicinin menfaatlerinin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Türk Gıda Kodeksi “Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği” ile “Yumurta Tebliği”nde güncelleme yapmaya hazırlanıyor.

Görüşe açılan tebliğ taslağı ile raf ömrüne ilişkin, AB’nin Hayvansal Gıdaların Özel Hijyen Kurallarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğündeki, “A sınıfı yumurtanın tüketiciye ulaştırılma süresi yumurtlama tarihinden itibaren 28 gün olur” ifadeleri doğrultusunda düzenleme yapılıyor.

YUMURTA DÜZENLEMESİ

Yine AB’nin Yumurta Pazarlama Standartlarına İlişkin Komisyon Tüzüğündeki; “A sınıfı yumurtalar, yumurtlamadan sonraki 10 gün içinde sınıflandırılmalı, işaretlenmeli ve paketlenmeli, yumurtlamadan sonraki 10 gün içinde işaretlenmeyen A sınıfı yumurtalar B sınıfı yumurta olarak değerlendirilir” kuralı da tebliğde yer alıyor.

STT TARİH OLUYOR

“Son Tüketim Tarihi” ibaresi ise, AB’de de olduğu gibi “Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi” olarak revize ediliyor.

'BURGER' İLK KEZ TEBLİĞE GİRECEK

Milliyet'in haberine göre, Et Tebliği’ne ise yeni ürün tanımları eklenecek, tanımların daha anlaşılır hale gelmesi sağlanacak. Örneğin tebliğe ilk kez “burger”, “kanatlı burger” tanımı eklenerek, üretim şekli belirleniyor.

Taslağa göre burger, “Kıyılmış büyükbaş veya küçükbaş hayvan karkas etlerinin biri veya birkaçının karışımına, büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvanların yağları, lezzet vericiler ile diğer gıda bileşenlerinden biri veya birkaçı ilave edilerek çeşitli şekillerde hazırlanan pişirilmeye hazır kırmızı veya kanatlı et karışımını veya pişirilmiş et ürününü” ifade edecek.

Kanatlı et döneri ve kanatlı et karışımlarının yağ miktarının ise yüzde 20’den yüzde 15’e düşürülmesi öngörülüyor.

Isıl işlem görmüş kanatlı sucuk için belirlenen kalsiyum limitinin de yapılan çalışmalar doğrultusunda revize edilmesi planlanıyor.