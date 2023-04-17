Bakanlıkta ağırlanan tecavüz şüphelisine bakan yardımcısından bir kıyak daha; Tecavüze uğrayan çocuğun hikayesinin anlatıldığı yazıya sansür

Gazeteci Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın SS kitabında iş insanı Sadullah Alagöz'ün kız çocuğuna yönelik tecavüzü ve bakanlıkta ağırlanmasını ortaya çıkardı.

Gazeteciler konuya ilişkin haberlerine köşelerinde de devam etti. Barış Terkoğlu, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde Sadullah Alagöz tarafından tecavüz mağduru olan çocuk E.M.'yi anlattığı yazısı mahkeme kararıyla kaldırıldı.

Gazeteci Barış Pehlivan, yazının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yardımcısı İsmail Ergüneş'in talebiyle kaldırıldığı söyledi. Pehlivan, karara tepki göstererek "Halbuki, Terkoğlu’nun köşesinde geçtik adının yer almasını, ima bile edilmiyordu Bakan Yardımcısı. Çocuğu korumakla görevli Bakan Yardımcısı bunu nasıl talep eder, bu talebe bir hâkim nasıl onay verir? İşte SS’te anlattığımız çürüme tam da bu. O çocuk, ağzı kapatılıp tecavüze uğradığı anları anlatırken şöyle diyordu ifadesinde: “Ben ağlıyordum. Bağıramıyordum. Bağırınca da aşağıda kimse yoktu. Kimse duymuyordu.” Şimdi Aile Bakan Yardımcısı ve bir hâkim ele ele verip o mağdur çocuğun ağzını bir kez daha kapattı. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun" dedi.

Büyük bir rezaletle karşı karşıyayız.

Barış Terkoğlu Cumhuriyet’teki köşesinde, tecavüz mağduru çocuk E.M.’nin açıklamalarını yayımladı.

E.M. şöyle diyordu: “Sadullah Alagöz tutuklandı, haberini bekliyorum. Tüm zorlukları ben çektim. Kaç kez ifade verdim. Doktora götürüldüm,… — Barış Pehlivan (@barispehlivan) April 17, 2023

Terkoğlu ise, Pehlivan'ın sözlerini alıntılayarak karara "İstismar edilen bir çocuğun çığlığına Aile Bakanlığı engelleme getirtiyor. İstismar şüphelisini ise bakanlıkta ağırlıyor. Kimin kimin için çalıştığı o kadar net ki!" sözleriyle tepki gösterdi.