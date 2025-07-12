'Bakanlıklarda Çekişme' İddiası! 'İşler Durma Noktasına Geldi'

Kabinede değişiklik olacağına yönelik haberler zaman zaman gündeme gelirken, bakan yardımcıları arasında çekişme yaşandığı iddia edildi. Yaşanan bu çekişmenin ekipleşmelere de yol açtığı kaydedildi.

'Bakanlıklarda Çekişme' İddiası! 'İşler Durma Noktasına Geldi'
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Bakan yardımcıları aralarındaki çekişme ve kabine değişikliği beklentisi zaman zaman kamuoyunun gündemine gelirken, bu çekişmelerin bakanlıklarda işleri durma noktasına getirdiği iddia ediliyordu.

Bakanlıklardaki söz konusu çekişmeler nedeniyle, hükümetin bakan yardımcılığı makamını kaldırmak için çalışma yürüttüğü iddiaları ortaya atılırken bakanlıklarda ekipleşmelerin arttığı öne sürüldü.

'TALİMATLAR YERİNE GETİRİLMİYOR'

Nefes’te yer alan habere göre, Kabinede değişiklikler yaşanacağı haberleri gelirken, bakanlıklarda görev alan kişilerin de kendisine yakın bakanların atanmasını beklediği ve bu nedenle talimatların yerine getirilmediği, resmi evraklara imza atılmadığı ve vatandaşların, iş insanlarının, yatırımların aylarca bekletildiği kaydedildi.

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Kaynak: Nefes

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