Bakanlık Uyardı, Her Şeyi Yanlış Biliyoruz! Yumurta, Tavuk, Et ve Peynir Aslında Böyle Tüketilmeliymiş

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Gıda ürünlerine uygun olmayan içerikler ekleyen firmalar arasına son olarak ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf da eklenirken gündem olmuştu.

Bakanlık, bu tür firmaların kamuoyuna duyurulmasıyla tüketicileri bilinçlendirmeyi ve gıda güvenliğini sağlamayı amaçlarken vatandaşlar ise sağlığına dikkat etmek adına artık daha titiz davranıyor.

Vatandaşların bu skandalların ardından endişeleri artarken Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşlardan gelen sorulara yanıt vererek mutfaktaki sağlıksız gıda ürünleri konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bakanlık, tarım ve gıda ürünleri hakkında halk arasında yanlış bilinen bazı konulara açıklık getirdi.

İşte dikkat çeken detaylar:

-Yumurta yıkandığında, yüzeyindeki mikroorganizmalar kabuktaki gözle görülmeyen gözeneklerden içeri sızarak yumurtanın bozulma riskini artırabilir.

-Tavuk etini pişirmeden önce yıkamaya gerek yoktur, tavuğu iyice pişirmek yeterlidir.

-Et yıkandığında, üzerindeki mikroorganizmalar mutfağın diğer bölgelerine yayılabilir. Bu yüzden, çok kirli görünen kısımlar varsa, bunlar yıkanmak yerine kesilerek atılmalıdır.

-Brusella gibi hastalık taşıyan hayvanlardan elde edilen sütle yapılan peynirler, bu hastalık etkenlerini taşıyabilir. Bu nedenle kaynağı belli olmayan ve pazar tezgahlarında satılan taze peynirlerden kaçınılmalıdır.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi