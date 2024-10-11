Bakanlık Ünlü Dondurma Markasını da İfşa Etti: Tüm Yaz Boyunca Dondurma Diye Bakın Ne Yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği konusundaki taklit ve tağşiş skandallarını içeren listesinde son olarak ünlü bir dondurma markası da dahil oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Bakanlık Ünlü Dondurma Markasını da İfşa Etti: Tüm Yaz Boyunca Dondurma Diye Bakın Ne Yedirmişler - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği konusundaki taklit ve tağşiş skandallarını içeren listesini her geçen gün genişletiyor. Son olarak, bu listeye ünlü bir dondurma markası da dahil oldu.İnternetten sipariş alan ve popüler olan bu markanın, tüketicileri yanıltarak haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
Ünlü Köftecide Domuz Etinden Sonra Yeni Bir Skandal Ortaya Çıktı: Vatandaşı Böyle Kandırmışlar Ünlü Köftecide Domuz Etinden Sonra Yeni Bir Skandal Ortaya Çıktı: Vatandaşı Böyle Kandırmışlar
Tüm Marketlerde Sigara Satışı Yasaklandı! Ciddi Yaptırımlar Uygulanacak Tüm Marketlerde Sigara Satışı Yasaklandı! Ciddi Yaptırımlar Uygulanacak
Domuz Eti İddiaları İle Gündeme Gelen Köfteci Yusuf Kimin? Köfteci Yusuf Nasıl Zengin Oldu, Kime Ait? Köfteci Yusuf'un Sedat Peker'le Bağlantısı Ne? Domuz Eti İddiaları İle Gündeme Gelen Köfteci Yusuf Kimin? Köfteci Yusuf Nasıl Zengin Oldu?
Gaziantep'te Beyaz Altında Hasat Başladı: Rekor Verim Yüzleri Güldürdü Gaziantep'te Beyaz Altında Hasat Başladı: Rekor Verim Yüzleri Güldürdü
Skandal Üstüne Skandal... Salça Diye Sattıkları Şeye İnanamayacaksınız! Salça Diye Sattıkları Şeye İnanamayacaksınız
Hangi Hayvanlar Tek Tırnaklı? Domuz Tek Tırnaklı Bir Hayvan mı? Hangi Hayvanlar Tek Tırnaklı? Domuz Tek Tırnaklı Bir Hayvan mı?
Köfteci Yusuf'un Köftelerinde Domuz Eti Çıkmıştı: Özgür Demirtaş 'Farklı Düşünüyorum' Dedi Nedenini Açıkladı Özgür Demirtaş 'Farklı Düşünüyorum' Dedi Nedenini Açıkladı
Bakanlık Bir Listeyi Daha Yayımladı: Vatandaşa Dana Eti Diye Domuz Eti, Salça Diye Boya Yedirmişler Bakanlık Bir Listeyi Daha Yayımladı: Vatandaşa Dana Eti Diye Domuz Eti, Salça Diye Boya Yedirmişler
Kastamonu’da Hasat Şenliği Devam Ediyor: Hedef 25 Bin Ton Kastamonu’da Hasat Şenliği Devam Ediyor: Hedef 25 Bin Ton
Murat Ülker'den Rahmi Koç'a Özel Jest Murat Ülker'den Rahmi Koç'a Özel Jest
Simit Alırken Bir Kez Daha Düşünün: Firmalar Son Dönemde Neden Donuk Simide Yöneldi? Simit Alırken Bir Kez Daha Düşünün: Firmalar Son Dönemde Neden Donuk Simide Yöneldi?
İndirimli Satılan Tavuk Etinde Büyük Skandal: Ünlü Market Zincirinin Mide Bulandıran Ucuz Et Oyunu İndirimli Satılan Tavuk Etinde Büyük Skandal: Ünlü Market Zincirinin Mide Bulandıran Ucuz Et Oyunu