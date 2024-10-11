Bakanlık Ünlü Dondurma Markasını da İfşa Etti: Tüm Yaz Boyunca Dondurma Diye Bakın Ne Yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği konusundaki taklit ve tağşiş skandallarını içeren listesini her geçen gün genişletiyor. Son olarak, bu listeye ünlü bir dondurma markası da dahil oldu.İnternetten sipariş alan ve popüler olan bu markanın, tüketicileri yanıltarak haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi