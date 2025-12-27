Bakanlık Ülke Genelinde Alarma Geçti: Görürseniz Hemen 112'yi Arayın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Soğuk ve yağışlı bir havanın etkisine giren Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da sokakta yaşayanlar için çağrıda bulundu.

Herkese seslenen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz" dedi.

'81 İLDE SAHADAYIZ'

Bakan Göktaş, soğuk havaların etkisini artırdığı bugünlerde tek bir vatandaşın dahi sokakta kalmaması için tüm imkanlarla teyakkuz halinde olduklarını ifade etti.

Bu kapsamda, 81 il valiliğine gönderdikleri genelgeyle valilikler, il müdürlükleri, sosyal hizmet ekipleri ve ilgili tüm birimleriyle sahada olduklarını kaydeden Bakan Göktaş, "Sokakta yaşayan her bir vatandaşımıza ulaşmak için 365 gün, eş zamanlı ve koordineli bir şekilde gece gündüz çalışıyoruz. Bu süreçte sizlerin duyarlılığı da hayati önem taşıyor. Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

