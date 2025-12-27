Bakanlık Ülke Genelinde Alarma Geçti: Görürseniz Hemen 112'yi Arayın

Havaların soğumasıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alarma geçti. Bakanlık herkesten sokakta yaşayan bir vatandaş gördüklerinde 112'yi aramalarını istedi.

Son Güncelleme:
Bakanlık Ülke Genelinde Alarma Geçti: Görürseniz Hemen 112'yi Arayın
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Soğuk ve yağışlı bir havanın etkisine giren Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da sokakta yaşayanlar için çağrıda bulundu.

Herkese seslenen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz" dedi.

'81 İLDE SAHADAYIZ'

Bakan Göktaş, soğuk havaların etkisini artırdığı bugünlerde tek bir vatandaşın dahi sokakta kalmaması için tüm imkanlarla teyakkuz halinde olduklarını ifade etti.

Bu kapsamda, 81 il valiliğine gönderdikleri genelgeyle valilikler, il müdürlükleri, sosyal hizmet ekipleri ve ilgili tüm birimleriyle sahada olduklarını kaydeden Bakan Göktaş, "Sokakta yaşayan her bir vatandaşımıza ulaşmak için 365 gün, eş zamanlı ve koordineli bir şekilde gece gündüz çalışıyoruz. Bu süreçte sizlerin duyarlılığı da hayati önem taşıyor. Sokakta kalan bir vatandaşımızı gördüğünüzde 112'yi arayarak yetkililerimize bildirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

İzlanda Soğukları İstanbul'u Vuracak! İşte Kar Yağışının Etkili Olacağı İlçelerİzlanda Soğukları İstanbul'u Vuracak! İşte Kar Yağışının Etkili Olacağı İlçelerEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Hatay'da Afet Konutları Teslim Töreni | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar
Hatay'da Afet Konutları Teslim Töreni: Bahçeli'den Kritik Açıklamalar 'Erdoğan Günümüzün Süleyman'ı, Murat Kurum da Mimar Sinan'ıdır'
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ailenin Acı Sonu! Genç Çift ve 3 Aylık Bebekleri Öldü Bir Ailenin Acı Sonu! Genç Çift ve 3 Aylık Bebekleri Öldü
EFT, Havale, FAST... Para Transferi İşlemlerinde Her Şey Değişiyor! 5 Gün Sonra Bitiyor EFT, Havale, FAST... Para Transferi İşlemlerinde Her Şey Değişiyor! 5 Gün Sonra Bitiyor
İzlanda Soğukları İstanbul'u Vuracak! İşte Kar Yağışının Etkili Olacağı İlçeler İzlanda Soğukları İstanbul'u Vuracak! İşte Kar Yağışının Etkili Olacağı İlçeler
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Sıcak Gelişme! Çok Sayıda Fenomen ve İş İnsanı Tutuklandı Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Sıcak Gelişme! Çok Sayıda Fenomen ve İş İnsanı Tutuklandı
Memur ve Emeklinin Yeni Zam Tablosu Sızdı: Kulisler Hareketlendi! İşte Meslek Meslek Yeni Maaşlar Memur ve Emeklinin Yeni Zam Tablosu Sızdı: Kulisler Hareketlendi! İşte Meslek Meslek Yeni Maaşlar