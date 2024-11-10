Bakanlık Paylaştı! Anıtkabir'in Tarihi Fotoğrafları
Ulu Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yummasının 86'ıncı yıldönümünde MSB'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bakanlık, Anıtkabir'in 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarına ait havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal etmesinin 86’ıncı yılında tüm yurtta özlemle anılırken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ulu önderin ebedi istirahatgahına ait eski görüntüleri paylaştı.
MSB’nin gönderisinde 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarında havadan çekilmiş fotoğraflar kamuoyu ile paylaşıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarihi fotoğrafların yanı sıra, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesine de yer verildi.
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1952
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