Bakanlık Önünde Öğretmenlere Müdahale, 49 Gözaltı

Ankara'da hak arayışı için Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanan özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru atanamayan öğretmenlere polis müdahale etti. Aralarında öğretmenlerin ve onlara destek veren annelerinin de bulunduğu en az 49 kişi gözaltına alındı.

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Bakanlık Önünde Öğretmenlere Müdahale, 49 Gözaltı
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Kamuda taban maaş hakkı isteyen özel sektör öğretmenleri ile mülakat sonuçlarına tepki gösteren atanamayan öğretmenler, seslerini duyurmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde bir araya geldi. Bakanlık binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) doğru yürüyüşe geçmek isteyen öğretmenlerin önü emniyet güçleri tarafından kesildi. Çıkan arbedede aralarında öğretmen annelerinin de yer aldığı çok sayıda kişi sürüklenerek gözaltına alındı.

'MALİYE'DEN MEB'E YÜRÜRKEN ÖNÜMÜZ KESİLDİ'

Gözaltı dalgasının ardından serbest kalan ve zorla alandan uzaklaştırılan öğretmenler, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası binası önünde yeniden toplandı. Sendika adına açıklama yapan Cemrecan Aşlamacı, iktidarın eğitim politikalarını ve güvenlik güçlerinin sert müdahalesini şu sözlerle eleştirdi:

"Sorunlarımıza muhatap bulamadığımız için Ankara'da bakanlık bakanlık gezmek zorunda kalıyoruz. Maliye Bakanlığı'ndan Millî Eğitim Bakanlığı'na yürürken önümüz kesildi. En az 49 arkadaşımız bugün annelerimizle beraber zor kullanılarak gözaltına alındı. Çocuklarımızın gözü önünde annelerimize şiddet uygulandı. Yüz binlerce özel sektör öğretmeninin yaşamını dar edenler, 1611 atanamayan mülakat mağduru öğretmenin hakkını gasp edenler bizi sürüklese de vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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