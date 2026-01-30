Bakanlık İfşa Etti... Gıdada Mide Bulandırıcı Hileler

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı son taklit ve tağşiş listesi, sofraya gelen ürünlerin içeriğiyle etiketleri arasındaki uçurumu ortaya koydu. Peynirden döner etine, zeytinyağından bala kadar birçok üründe tüketicinin yanıltıldığı tespit edildi.

Bakanlık İfşa Etti... Gıdada Mide Bulandırıcı Hileler
Tarım ve Orman Bakanlığı, 29 Ocak 2026 tarihli denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaşarak, taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürün ve firmaları açıkladı. Yayımlanan güncel liste, gıda güvenliği konusunda süregelen endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı. Bakanlığın resmi verilerine göre süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, bitkisel yağlar, baharatlar ve arıcılık ürünlerinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. Açıklanan bulgular, ürün etiketleriyle içerikleri arasındaki uyumsuzluğu gösterdi.

BİTKİSEL YAĞ KULLANMIŞLAR

Denetimlerde bazı tereyağı ürünlerinde, süt yağı yerine bitkisel yağ kullanıldığı belirlendi. Ordu, Erzurum ve Gaziantep’te faaliyet gösteren firmaların bu kapsamda listede yer aldığı bildirildi.
Benzer şekilde bazı peynir ürünlerinde de mevzuata aykırı şekilde bitkisel yağ kullanıldığı tespit edildi.

Bakanlık İfşa Etti... Gıdada Mide Bulandırıcı Hileler - Resim : 1

ET ÜRÜNLERİNDE SAKATAT TESPİTİ

Adana kebap, döner, köfte ve lahmacun harçlarında yapılan analizlerde; dana eti yerine kanatlı eti kullanıldığı, bazı ürünlerdeyse sakatat tespit edildiği açıklandı. Manisa, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Bilecik’te faaliyet gösteren işletmeler listede yer aldı.

Bakanlık İfşa Etti... Gıdada Mide Bulandırıcı Hileler - Resim : 2

BAHARATLARDA YASAKLI MADDE KULLANMIŞLAR

Pul biber ve toz biber ürünlerinde domates karıştırıldığı ve gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddelerinin kullanıldığı belirlendi. Özellikle Kahramanmaraş merkezli bazı firmalar dikkat çekti. Doğal sızma zeytinyağı adıyla satılan bazı ürünlerde tohum yağlarıyla karışım yapıldığı, etiket bilgilerinin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Aydın, İzmir, Manisa ve Tekirdağ’daki firmalar listede yer aldı. Bakanlık, bazı süzme çiçek balı ürünlerinde de taklit ve tağşiş yapıldığını duyurdu.

Bakanlık İfşa Etti... Gıdada Mide Bulandırıcı Hileler - Resim : 3

Bakanlık İfşa Etti... Gıdada Mide Bulandırıcı Hileler - Resim : 4

Bakanlık İfşa Etti... Gıdada Mide Bulandırıcı Hileler - Resim : 5

