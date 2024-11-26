Bakanlık Duyurdu: Mersin'de 89 Metrelik Gemi Yan Yattı; Mürettebat Tahliye Ediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin'de 89 metrelik ESPERANZA B isimli kuru yük gemisinin yan yattığını duyurdu. Bakanlık gemide bulunan personellerin tahliye işlemine başlandığını bildirdi.

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Bakanlık Duyurdu: Mersin'de 89 Metrelik Gemi Yan Yattı; Mürettebat Tahliye Ediliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin'de 89 metrelik ESPERANZA B isimli kuru yük gemisinin yan yattığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Mersin 2 No’lu Demir Sahası’nda 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki ESPERANZA B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait BAYRAK 2 isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirilmiş ve gemide bulunan personelin tahliye işlemi başlamıştır."

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