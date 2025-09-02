Bakanlık Duyurdu: 'Gizemli Kutu' Satışı Yapan Sitelere Erişim Engeli Getirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, son yıllarda internette yayılan gizemli kutu ve benzeri yöntemlerle satış yapan sitelere, haksız ticari uygulama olduğu gerekçesiyle erişim engeli getirdi.

'GİZEMLİ KUTU'YA ERİŞİM ENGELİ

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen toplasında, son dönemde muhtelif platformlar üzerinden tüketicilere, içeriği belirsiz ürünlerden oluşan "Gizemli Kutu" adı altında yapılan satışlar masaya yatırıldı. Kurul, bu tanıtımların “Tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabileceği” ve “Normal şartlarda taraf olmayacakları işlemlere yönlendirebileceği” sonucuna vardı.

'Gizemli kutu' satışı yapan sitelere erişim engeli getirildi

Bu doğrultuda gizemli kutu ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğu değerlendirildi. Söz konusu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanmasına, yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumlara başvurulmasına karar verildi.

'KESİNTİSİZ DENETİMLER SÜRECEK'

Ticaret Bakanlığı, bu kararın, tüketici haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetleriyle etkin mücadele edilmesi ve özellikle genç tüketicilerin bu tür sitelerin olumsuz etkilerinden korunması amacıyla alındığını vurguladı. Denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi

Tüketicilerin haklarını ihlal eden kişi ve platformlar hakkında mevzuat çerçevesinde gerekli idari yaptırımların uygulanmaya devam edeceği bildirildi.

