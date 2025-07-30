Bakanlık Duyurdu! Çocukların Favori Oyuncağında Ölümcül Alarm, Tamamen Yasaklandı

Ticaret Bakanlığı üretim yeri İstanbul Bağcılar olan Can Top isimli markanın kırmızı renk zıp zıp toplarının piyasadan toplatılacağını duyurdu. Bakanlık, üründe kimyasal tespit edildiğini açıkladı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Bakanlık Duyurdu! Çocukların Favori Oyuncağında Ölümcül Alarm, Tamamen Yasaklandı
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Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı skandallar listesi sürerken Ticaret Bakanlığı yeni bir ürünün daha yasaklandığını duyurdu.

Bakanlık Duyurdu! Çocukların Favori Oyuncağında Ölümcül Alarm, Tamamen Yasaklandı - Resim : 1

KİMYASAL BULUNDU

Bakanlık, İstanbul Bağcılar’da üretim yapan Can Top (Buraksport) isimli firmanın çocuklar arasında popüler olan kırmızı zıp zıp toplarında kimyasal tespit edildiğini açıkladı. Topların piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık Duyurdu! Çocukların Favori Oyuncağında Ölümcül Alarm, Tamamen Yasaklandı - Resim : 2

PİYASADAN TOPLATILIYOR

Oyuncakların güvensizlik nedeni duyuruda şöyle açıklandı: Fiziksel ve mekanik özellikler kısım 5.1 , kısım 7 ve kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması hakkında yönetmelik fitalatdan kalır sonuç almıştır.

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