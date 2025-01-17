Bakanlık Duyurdu! 200 Engelli Memur Alınacak: İşte Detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 200 engelli memur için alım sürecinin başladığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada Bakanlık bünyesinde, Ankara, Adana, Diyarbakır, İstanbul ve Şanlıurfa’daki merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapacak 200 engelli memur alımı yapılacağı açıklandı.

SON BAŞVURU TARİHİ

Başvuruların EKPSS puanı ile ÖSYM üzerinden yapılacağı ve son başvuru tarihinin 27 Ocak Pazartesi günü olduğu bildirildi.

Kaynak: AA