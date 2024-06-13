Bakanlık, Atatürk'ün orijinal imzalarını paylaştı

Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu zamana kadar kullandığı orijinal imzalar Millî Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

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Bakanlık, Atatürk'ün orijinal imzalarını paylaştı

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Atatürk'ün Harf İnkılabı ile Soyadı Kanunu'ndan sonra kullanmaya başladığı ve öncesinde kullandığı orijinal imzalarını paylaştı.

Millî Savunma Bakanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık yetkililerince yapılan açıklamada, Atatürk'ün imzalarının dolaşımdakilerden farklı olduğu, orijinal imzaların ise resmi belgelerde yer aldığı anlatıldı.

Yetkililer, Atatürk'ün 6 farklı orijinal imzasının yer aldığı fotoğrafları da basın mensupları ile paylaştı.

İşte o imzalar:

Bakanlık, Atatürk'ün orijinal imzalarını paylaştı - Resim : 1

Kaynak: AA

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