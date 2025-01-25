Bakanlık Açıkladı: Popüler Kırtasiye Ürünü Akciğerleri Zehirliyor

Ticaret Bakanlığı, popüler bir parmak boyasını piyasadan toplatma kararı aldı. Artdeco marka boyanın sağlık güvenliği testini geçemediği ve akciğerler için zararlı olduğu öğrenildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Bakanlık Açıkladı: Popüler Kırtasiye Ürünü Akciğerleri Zehirliyor

Geçtiğimiz ekim ayından beri gıdada tağşiş ve taklit yapan işletmeleri paylaşan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanında, Ticaret Bakanlığı da insan sağlığına risk oluşturan diğer ürünleri liste liste açıklıyor. Bakanlık son olarak kendi internet sitesi üzerinden yaptığı bilgilendirmede; popüler bir kırtasiye ürünüyle ilgili sorunları açıkladı.

Bakanlık Açıkladı: Popüler Kırtasiye Ürünü Akciğerleri Zehirliyor - Resim : 1

AKCİĞERLER İÇİN ZARARLI

Yapılan açıklamada Artdeco parmak boyası setinin sağlığa riskli olduğu duyuruldu. Kullananların akciğerleri için zararlı olduğu belirtilen boya setinin Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'nin testinden kaldığı bildirildi.

Bakanlık, söz konusu ürünün piyasaya arzını yasaklarken, mevcut ürünleri de toplatmaya karar verdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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