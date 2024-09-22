Bakanlık Açıkladı: Evlilik Kredisi İçin Adres Değişti.... İşte Detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu Projesi kapsamında "gençlerin evlilik kredisine daha hızlı ve kolay başvurabilmeleri için özel internet sitesi hazırlandığını" açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" internet sitesi hizmete alındı. Hazırlanan internet sitesinde, evlilik kredisine ilişkin haberler, görseller, başvuru kılavuzu, duyurular yer alıyor, desteğe nasıl başvuru yapılacağı uygulamalı gösteriliyor.

Sitede, "çiftlerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlem almalarına katkıda bulunulması için" eğitim içerikleri de bulunuyor.

Kaynak: AA