Bakanlık Açıkladı: Doruk Maden'de Anlaşma Sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü görüşmeler sonucunda Doruk Madencilik'te işçi ve işveren tarafı uzlaştı. İşçilerin alacaklarının ödeme takvimine bağlandığı protokolün ardından eylemler sonlandırıldı.

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Bakanlık Açıkladı: Doruk Maden'de Anlaşma Sağlandı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te işçi ve işveren arasında uzlaşma sağlandığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ'de yaşanan sürecin ilk günden itibaren yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığın girişimleriyle taraflar arasında yürütülen görüşmeler ve 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen müzakereler sonucunda işveren temsilcileri ile yetkili sendika arasında önemli bir uzlaşıya varıldığı ifade edildi.

PROTOKOL İMZALANDI

Varılan anlaşma kapsamında, yetkili sendika olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile işveren arasında protokol imzalandığı bildirildi. Protokolle birlikte işçilerin alacaklarının belirli bir ödeme takvimine bağlandığı ve mutabakata konu olan hak ve alacakların ödenmesinin güvence altına alındığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, sağlanan uzlaşının ardından işçi tarafının devam eden eylemlerini sonlandırma kararı aldığı belirtilerek, çalışma hayatında sosyal diyalog anlayışı doğrultusunda işçilerin haklarının korunması ve çalışma barışının sürdürülmesi için gerekli adımların atılmaya devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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