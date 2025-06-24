Bakanlığı Harekete Geçiren Zıbın! Piyasadan Toplatıldı
Ticaret Bakanlığı, bebeklerin can güvenliğini tehlikeye atma riski bulunan zıbın için harekete geçti. Ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Tüketicilerin can ve sağlıklarını korumak amacıyla birçok önlem alınırken, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) birçok tehlikeli ürüne yer veriyor.
Ticaret Bakanlığı’nın son bildirimine göre, bebek giysisinde ölümcül tehlike yetkilileri harekete geçirdi. Bursa’da faaliyet gösteren Kadir Sayan isimli firmanın ‘Baby Lona’ markalı kısa kol kruvaze zıbın ürününde ölümcül tehlike tespit edildi.
Söz konusu bebek giysisinin boğulma riski taşıdığı belirtilirken, ürünün taşıdığı risk “Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.)” ifadeleriyle çılandı.
Güvensizlik nedenine ilişkin verilen bilgide ise “çıtçıtları yaklaşık 63 n' da koparak küçük parça silindirine girmiştir” bilgisi verildi.
Ürünün piyasaya arzın yasaklanması ve toplatılmasına karar verildi.