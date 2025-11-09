Bakan Tunç'tan 'Selahattin Demirtaş' Açıklaması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanlığı tarafından Antalya'da düzenlenen 'Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerle bir araya geldi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2016 yılından beri tutuklu olan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara ilişkin Bakan Tunç, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tek kararı değil bu. Öcalan kararı da var geçmişte, Kavala kararı da var. Bakanlar Komitesi'nde görüşmeleri devam edenler de var. Burada Demirtaş ile ilgili dava Kobani Davası. Bir kısım sanıklar süreli hapis cezaları ve beraatler de almıştı. Kobani olaylarının azmettiricisi açılan dava 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlanmıştı. Şimdi bu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesinde görülüyor. Burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal edildiği iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesi'nin 5’inci maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle yapılan başvuruyu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesi ihlal kararı verdi. Daire kararı şu anda Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından değerlendirilecek. İlk dereceden hüküm verildi, bu hüküm istinafta hüküm özlü olarak devam ediyor. Yani dolayısıyla buradaki değerlendirme şu anda mahkemenin önünde. Mahkeme ne karar verecek hep beraber bekleyeceğiz" dedi.

'BAZI DAVALAR, DIŞARIDAN ÇOK SİYASALLAŞTIRILIYOR'

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayan bir ülkeymiş şeklinde bir genelleme yapıldığını belirten Bakan Tunç, “Bu doğru değil. Bütün ülkelerin uymadığı kararlar var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ülkelerin karara uyma ortalaması yüzde 79. Türkiye'nin uyma oranı ise yüzde 91. Türkiye'de bazı davalar, özellikle dışarıdan da çok siyasallaştırılıyor. O siyasallaştırılan davalar öne çıkarılarak, sanki Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının hiçbirine uymuyor gibi bir algı çalışması yapılıyor" diye konuştu.

