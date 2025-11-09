Bakan Yerlikaya’dan Polislerin Özlük Haklarıyla İlgili Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir televizyon programına katılarak emniyet personelinin haklarına dair yapılan düzenlemeleri anlatan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl atama ve nakil yönetmeliklerinde reform gerçekleştirildiğini belirtti.

“Tıpkı Sağlık, Milli Eğitim ve Tarım Bakanlığı’nda olduğu gibi atamaları sisteme bağladık. Herkesin gözü önünde, elektronik ortamda arkadaşlarımızın 8 dakikada tayinlerini yaptık” diyen Yerlikaya, eş durumu ve mazeret atamalarının yılda 2’den 12’ye çıkarıldığını söyledi.

‘ÖZLÜK SİSTEMİ İÇİN BÜYÜK GAYRET GÖSTERİYORUZ’

Yerlikaya, özlük hakları konusundaki çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Bakan Yerlikaya, “Özlük haklarıyla da ilgili çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi aynı işi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu şekilde bir özlük sistemiyle ilgili gayretimiz var. polislerimiz bunun ne olduğunu kendileri biliyor. Bu dengenin sağlanması için zaman bize ne gösterecek hep birlikte göreceğiz. Bu noktada büyük gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

PROMOSYON İHALESİNDE İLK

Yakın zamanda gerçekleştirilen maaş promosyonu ihalesine de değinen Yerlikaya, bu sürecin Türkiye’de bir ilk olduğunu söyledi. Bakan Yerlikaya, şunları söyledi: “Yakın zaman öncesi promosyonla ilgili Türkiye'de ilk defa halka açık, X'de 301 bin kişinin aynı anda canlı izlediği, açık ve şeffaf bir ortamda maaş promosyonu ihalesi yaptık. Olabilecek en iyi rakam, rekabetçi bir ortamda sağlandı. Biz Polislerimizin hakları için varız.”

‘POLİSİMİZİN MOTİVASYONUNU BOZMAYA ÇALIŞANLAR VAR’

Bakan Yerlikaya, bazı kesimlerin polislerin moralini bozmak istediğini belirterek şunları kaydetti: “Birileri polisimizin asayiş, uyuşturucu, organize suçlar ve trafik gibi konulara odaklanmasını istemiyor. Motivasyonunu bozmak ve buradan siyaset yapmak noktasında maalesef olumsuz dil ve tutum içerisine giriyor. Biz onları ibretle izliyoruz. Polislerimiz onlara asla itibar etmiyor.”

‘ÖZLÜK DÜZENLEMESİ YAPILACAK’

Açıklamasının sonunda polis teşkilatına güven mesajı veren Yerlikaya, “Polisimiz de inanıyor ki; zamanı geldiğinde bizim bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bizim hükümetimiz, polislerimizin beklediği özlükle ilgili ne olması gerekiyorsa onu yapacaktır. Göreceksiniz bakın, bunlar hepsi olacak” ifadelerini kullandı.

