Bakan Yerlikaya'dan Narin Açıklaması: 'Çok Geçmeden Açıklığa Kavuşacak'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir canlı yayında Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin soruşturmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, Narin Güran cinayetiyle ilgili "Cinayet çok kısa bir sürede açıklığa kavuşacak" dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya'dan Narin Açıklaması: 'Çok Geçmeden Açıklığa Kavuşacak'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı yayında yaptığı açıklamada Yerlikaya, Diyarbakır'da cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin soruşturmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Gelinen noktada çok fazla zaman geçmeden açıklağa kavuşacağına inanıyorum" dedi.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Millet olarak çok büyük üzüntü duyduk. Kızımızın mekanı cennet olsun. Tekrarının olmaması için dua ediyoruz. Bu olay pek çok zaman diliminde anlatılacaktır. Toplum olarak almamız gereken pek çok dersler var. Çok büyük gayret var.

Sürecin geldiği nokta çok fazla zaman geçmeden bu noktanın açıklığa kavuşacağını düşünüyorum. Medya da üzerine düşen sorumluluğu ziyadesiyle yaptı.

Yetkili ağızdan söylenen her söz masaya yatırılıyor. Süreci Adalet Bakanlığımız paylaşıyor. Üzerine düşen vazifeyi yaptı. Fazla bir vakit geçmeden bu iş açıklığa kavuşturulacak.

Tarifi imkansız bir acı var çok büyük bir dram. Bunu gören duyan hisseden bir baba olarak üzüntü duyuyorum. Biz Narin'in naaşını bulduğumuz zaman paylaşımda bulundum. Cumhurbaşkanımız da paylaşım yaptı. 'Narin kızımızın katillerinin bulunmasının takipçisi olacağım' dedi. Devlet olarak bu kadar hassasiyetli çok duygusal bir kararlılık var.

Hal böyleyken birileri bu olayı bile siyasi rekabet olarak kullanmaya çalışmalarını büyük bir haskoszlık olarak görüyorum ve onlara yakıştırmıyorum. Bu canilerin ceza alacağını hep beraber göreceğiz."

Narin Cinayetinde Son Gelişme! Ortam Dinlenmesine Müzik EngeliNarin Cinayetinde Son Gelişme! Ortam Dinlenmesine Müzik EngeliGüncel
Narin Cinayeti: Amca Salim'in Kayınbiraderinin İfadesi Ortaya ÇıktıNarin Cinayeti: Amca Salim'in Kayınbiraderinin İfadesi Ortaya ÇıktıGüncel
Narin Cinayetinde Kritik Rapor! İşte Daha Önce Hiç Duyulmamış Detay...Narin Cinayetinde Kritik Rapor! İşte Daha Önce Hiç Duyulmamış Detay...Güncel
Ali Yerlikaya'dan Göçmen Açıklaması! İşte Türkiye’de Yaşayan Mültecilerin SayısıAli Yerlikaya'dan Göçmen Açıklaması! İşte Türkiye’de Yaşayan Mültecilerin SayısıGüncel

Etiketler
Narin Güran Diyarbakır Ali Yerlikaya
Son Güncelleme:
Bu Bitki Yaşlanmaya Meydan Okuyor : Gençlik İksiriymiş Bu Bitki Yaşlanmaya Meydan Okuyor : Gençlik İksiriymiş
Sararan Kalorifer Peteklerini Beyazlatan Yöntem! Ustalar Böyle Yapıyor Sararan Kalorifer Peteklerini Beyazlatan Yöntem! Ustalar Böyle Yapıyor
Ali Yerlikaya'dan Göçmen Açıklaması! İşte Türkiye’de Yaşayan Mültecilerin Sayısı İşte Türkiye’de Yaşayan Mültecilerin Sayısı
Yılbaşı Gecesi Öldürülen Melek Nur'un Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet Yılbaşı Gecesi Öldürülen Melek Nur'un Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet