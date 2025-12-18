Bakan Yerlikaya’dan Aşırı Hıza Sert Uyarı: 'Buna 'Dur' Demeliyiz'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Seferihisar’daki ölümlü kazanın görüntülerini paylaşarak aşırı hızın yol açtığı tabloya dikkat çekti. Trafik ihlallerine karşı toplumsal sorumluluk vurgusu yapan Yerlikaya ayrıca yeni trafik kanunuyla hedeflenen caydırıcılığın hayati önem taşıdığını belirtti.

Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya’dan Aşırı Hıza Sert Uyarı: 'Buna 'Dur' Demeliyiz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakan Yerlikaya, ‘Aşırı hız yapmasaydı bir canımızı daha kaybetmeyecektik’ başlığı ile sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İzmir’in Seferhisar ilçesinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazasının görüntülerine yer verdi.

"BUNA ‘DUR’ DİYEREK TRAFİK KÜLTÜRÜNÜ HEP BİRLİKTE OLUŞTURMALIYIZ”

Bakan Yerlikaya, “İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir sürücü “50 km hız sınırı” olan yerde "Aşırı Hız" yaparak, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. 2 vatandaşımız da yaralandı. Sürücü yakalandı ama yitirdiğimiz can geri gelmiyor. 2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralanmalı kazanın 107 bin 198'i ‘Hız’ kurallarına uymamaktan meydana geldi. 3 bin 657 vatandaşımız hayatını kaybetti. Buna ‘Dur’ diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya’dan Aşırı Hıza Sert Uyarı: 'Buna 'Dur' Demeliyiz' - Resim : 1

YENİ TRAFİK KANUNLARINA DEĞİNDİ

Bakan Yerlikaya, paylaşımda yeni trafik kanunu da değinerek, “Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı; kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

Bakan Yerlikaya Açıkladı: 7 Terör Eylemi EngellendiBakan Yerlikaya Açıkladı: 7 Terör Eylemi EngellendiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Ali Yerlikaya
Son Güncelleme:
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak Gözaltına Alındı Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak Gözaltına Alındı
GAİN Medya Soruşturması Genişliyor! Sunucu Okan Karacan Gözaltına Alındı Sunucu Okan Karacan Gözaltına Alındı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak Gözaltına Alındı Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak Gözaltına Alındı
Sokak Ortasında Korkunç Saldırı! Futbolcuyu Silahla Vurdular Sokak Ortasında Korkunç Saldırı! Futbolcuyu Silahla Vurdular
GAİN Medya Soruşturması Genişliyor! Sunucu Okan Karacan Gözaltına Alındı Sunucu Okan Karacan Gözaltına Alındı
Zelenskiy'den Endişelendiren Açıklama: 'Rusya'dan Mesaj Aldık...' Zelenskiy'den Endişelendiren Açıklama
2026'da Yeni Rekorlara Hazır Olun! Dev Bankadan Altın Tahmini 2026'da Yeni Rekorlara Hazır Olun!