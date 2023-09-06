Bakan Yerlikaya: Sel felaketinden etkilenen hanelere 15 bin lira ödeme yapılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara ilişkin mesaj yayımladı.

Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda Kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından zarar gören yerlerin hasar tespit çalışmaları başladı.

İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına;

AFAD'dan 10.000 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5.000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL Yardım Ödemesi yapılacaktır.

Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."