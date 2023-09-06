Bakan Yerlikaya: Sel felaketinden etkilenen hanelere 15 bin lira ödeme yapılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere hane başına 15 bin lira yardım ödemesinin yapılacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: Sel felaketinden etkilenen hanelere 15 bin lira ödeme yapılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara ilişkin mesaj yayımladı.

Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda Kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından zarar gören yerlerin hasar tespit çalışmaları başladı.

İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına;

AFAD'dan 10.000 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5.000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL Yardım Ödemesi yapılacaktır.

Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

Bakan Yerlikaya: Sel felaketinden etkilenen hanelere 15 bin lira ödeme yapılacak - Resim : 1

Son Güncelleme:
Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Türkiye'de görüldü mü?
Yüzdeki istenmeyen tüyleri yok etmenin yolu. Kimse anlatmamış ve bahsetmemişti Yüzdeki istenmeyen tüyleri yok etmenin yolu. Kimse anlatmamış ve bahsetmemişti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan vergisiz telefon açıklaması: 'Bazı değerlendirmeler yapılıyor' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan vergisiz telefon açıklaması: 'Bazı değerlendirmeler yapılıyor'
Çiçek bakan herkesin bilmesi gerekiyor! Açmayan çiçeği coşturuyor Çiçek bakan herkesin bilmesi gerekiyor! Açmayan çiçeği coşturuyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli geliyor, dikkatli olun Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli geliyor, dikkatli olun
Ne EYT ne erken emeklilik: En az 3600 prim günü olanlar dikkat! Ne EYT ne erken emeklilik: En az 3600 prim günü olanlar dikkat!
IMDB açıkladı: İşte 2023'ün en iyi 10 dizisi IMDB açıkladı: İşte 2023'ün en iyi 10 dizisi
Meral Akşener açıkladı: İYİ Parti İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracak, 'her şeyi göze alıyoruz' Meral Akşener açıkladı: İYİ Parti İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracak
Ünlü yönetmen Abdülkadir Ceylan Ede Sapanca'da boğularak can verdi Ünlü yönetmen Sapanca'da boğularak can verdi