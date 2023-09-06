Bakan Yerlikaya: Sel felaketinden etkilenen hanelere 15 bin lira ödeme yapılacak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere hane başına 15 bin lira yardım ödemesinin yapılacağını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara ilişkin mesaj yayımladı.
Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi;
"İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda Kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından zarar gören yerlerin hasar tespit çalışmaları başladı.
İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına;
AFAD'dan 10.000 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5.000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL Yardım Ödemesi yapılacaktır.
Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."
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