Bakan Yerlikaya Duyurdu! Tuğgeneral Selami Akşit Hayatını Kaybetti

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Tuğgeneral Selami Akşit Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde fenalaşan Akşit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirtildi.

KONYA EREĞLİ’DE TOPRAĞA VERİLECEK

Tuğgeneral Akşit’in cenazesi, yarın memleketi Konya’nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

ACI HABERİ BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tuğgeneral Akşit’in vefatını üzüntüyle duyurdu. Bakan Yerlikaya, “Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya ayrıca, "Milletimizin başı sağ olsun. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami AKŞİT geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir” açıklamasında bulundu.

Sicillerinde Yok Yok! Kırmızı Bültenle Aranan 10 Suçlu Daha Türkiye'deSicillerinde Yok Yok! Kırmızı Bültenle Aranan 10 Suçlu Daha Türkiye'deGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Yerlikaya
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Davet Etmişti: Starmer Türkiye'ye Geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Davet Etmişti, Türkiye'ye Geliyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
İş Dünyasında Yapay Zeka Dönemi Başladı! Bu Meslekler 5 Yıl İçinde Yok Olabilir İş Dünyasında Yapay Zeka Dönemi Başladı! Bu Meslekler 5 Yıl İçinde Yok Olabilir
ÇOK OKUNANLAR
'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı! Gerçek Ortaya Çıktı 'Mal Varlığına El Koyma Yetkisi' İddiası Ortalığı Karıştırdı!
Terör Örgütü PKK'dan 'Türkiye' Açıklaması: ‘Tüm Güçlerimizi Çekiyoruz’ 'Türkiye'den Tamamen Çekiliyoruz'
Denizli’de Satırlı Vahşet! Çocuklarını Görmeye Gitti, Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti Denizli’de Satırlı Vahşet! Çocuklarını Görmeye Gitti, Aldığı Darbeyle Hayatını Kaybetti
Ticaret Gerilimi Hafifliyor… ABD ve Çin’den Sürpriz Anlaşma Gerilimi Azalıyor… ABD ve Çin’den Sürpriz Anlaşma
AKOM Tarih Vererek Uyardı! İstanbul’da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Bekleniyor İstanbul’da Kuvvetli Sağanak ve Fırtına Bekleniyor