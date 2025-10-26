Bakan Yerlikaya Duyurdu! Tuğgeneral Selami Akşit Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde fenalaşan Akşit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirtildi.

KONYA EREĞLİ’DE TOPRAĞA VERİLECEK

Tuğgeneral Akşit’in cenazesi, yarın memleketi Konya’nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

ACI HABERİ BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tuğgeneral Akşit’in vefatını üzüntüyle duyurdu. Bakan Yerlikaya, “Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya ayrıca, "Milletimizin başı sağ olsun. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami AKŞİT geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir” açıklamasında bulundu.

