Bakan Yerlikaya Duyurdu! Tuğgeneral Selami Akşit Hayatını Kaybetti
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde fenalaşan Akşit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirtildi.
KONYA EREĞLİ’DE TOPRAĞA VERİLECEK
Tuğgeneral Akşit’in cenazesi, yarın memleketi Konya’nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
ACI HABERİ BAKAN YERLİKAYA DUYURDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tuğgeneral Akşit’in vefatını üzüntüyle duyurdu. Bakan Yerlikaya, “Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun” ifadelerini kullandı.
Milletimizin başı sağ olsun 🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 26, 2025
