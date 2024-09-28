Bakan Yerlikaya Duyurdu! Serhat Akın Saldırısıyla İlgili Yeni Gelişme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Serhat Akın'ın silahla vurularak yaralanmasına karışan şüphelilerin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın’ı yaralanması olayına karışan bütün şüpheliler yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda olaya karışan;

O. D.( Silah kullanan ),

O.M. (Motosikleti kullanan),

E. Ü.(Şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan),

M.A.(Şüphelilerle hareket eden),

İ.T.(Olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden) yakalandı.

Şüpheli şahsın olayda kullanmış olduğu 1 adet ruhsatsız tabanca elde ele geçirildi."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Serhat Akın, 27 Eylül gecesi silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Akın, ayağından vurulduğu bilgisini paylaştı. Akın'a, 2 sol, 1 sağ ayak olmak üzere 3 mermi çekirdeği isabet etti.

Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.