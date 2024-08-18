Orman Yangınlarıyla İlgili Provokatif Paylaşımlara Soruşturma
Türkiye günlerdir orman yangılarıyla mücadele ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde çıkan yangınlar hakkında provokatif paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal medya platformlarında bazı hesaplardan başta İzmir olmak üzere ülkemiz genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Bu tür paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız ile birlikte ilgili Emniyet Müdürlüklerimizin yaptığı çalışmalar sonucu provokatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İHA