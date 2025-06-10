Bakan Yerlikaya Duyurdu: Hız Uyarı Levhaları İçin Komisyon Kuruldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya, seyir hızını düşüren hız uyarı levhalarının gözden geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile inceleme komisyonu kurduklarını bildirdi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldiğini ve 44 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca seyir hızını düşüren hız uyarı levhalarının gözden geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile inceleme komisyonu kurduklarını da bildirdi.
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