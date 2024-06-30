Bakan Yerlikaya duyurdu: Geçen hafta 2 milyon 786 bin 451 araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 20-27 Haziran'da 2 milyon 786 bin 451 aracın denetlendiğini, toplam 433 bin 207 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 20-27 Haziran arasındaki denetim çalışmalarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Geçen hafta 2 milyon 786 bin 451 aracın denetlendiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 189 sürücüye işlem yapıldığını yazdı.

YÜZ BİNLERCE SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

Hız ihlalinde bulunan 140 bin 947 sürücü, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 308 aracın bulunduğuna dikkat çeken Bakan Yerlikaya, paylaşımının devamında şunları yazdı:

"Emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 678, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 433 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 587 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 433 bin 207 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım."