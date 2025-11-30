Bakan Yerlikaya Duyurdu! Bu İhlalin Faturası Ağır Olacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte ters yönde gelip saldırı amaçlı araçtan inen sürücülere 180 bin lira ceza verileceğini ve ehliyetlerinin 60 gün süresince geri alınacağını duyurdu. Yeni düzenleme, yolu kapatan ve can güvenliğini tehlikeye atan tüm sürücüler için geçerli olacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte ters yönden gelip saldırgan davranışlarda bulunan sürücülere yönelik yeni yaptırımları açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan ve kendisini uyaran motosiklet sürücüsüne saldıran Ş.A. ve C.Ö.’nün aynı gün yakalandığını belirterek "Gereği yapıldı" dedi.

Yerlikaya, ilk kez yeni Trafik Kanunu teklifine girecek madde kapsamında, saldırı amacıyla araçtan inen, yolu kapatan ve can güvenliğini tehlikeye atan sürücülere 180 bin lira idari para cezası, 60 gün ehliyet geri alma ve 60 gün araç trafikten men yaptırımı uygulanacağını açıkladı. "Nasıl bir öfke, nasıl bir sorumsuzluk?" ifadelerini kullanan Yerlikaya, bu yaptırımların caydırıcı olacağını vurguladı.

TERS YÖNDE ARAÇ KULLANANLARA DA CEZA

Yeni düzenlemede ters yönde araç kullananlar için de ağır cezalar geliyor. Tek yönlü yollarda 10 bin lira, yerleşim yerlerinde bölünmüş yollarda 20 bin lira, şehir dışı bölünmüş yollar ve otoyollarda ters yönde araç kullananlara ise 90 bin lira ceza, 60 gün ehliyet geri alma ve 60 gün araç men uygulaması yapılacak. Bakan Yerlikaya, söz konusu idari yaptırımların kısa sürede etkisini göstereceğini, trafikteki saldırgan davranışların azalacağına inandığını belirtti. Ayrıca kanun yürürlüğe girdikten sonra her hafta istatistiki verilerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

