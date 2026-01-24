Bakan Yerlikaya Duyurdu: Bayğaralar Suç Örgütüne Operasyon! 12 Kişi Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya'daki yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden, 12'sinin tutuklandığını bildirdi.

Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya Duyurdu: Bayğaralar Suç Örgütüne Operasyon! 12 Kişi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, yurt dışında tutuklu olan R.B'nin elebaşılığını yaptığı Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya yapılanmasının yöneticisi H.A. ile hareket eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 12'sinin tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktardı. Şüphelilere ilişkin detaylı bilgi paylaşan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin, silahlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri, adam öldürme, yağma, yaralama ve iş yeri kurşunlanması eylemlerine karıştıklarının tespit edildiğini belirtti.

Operasyonda uzun namlulu silah ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "Bizim mücadelemiz, vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz. Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zehir Saçacaklardı! Jandarma 450 Kilo Bozuk Eti YakaladıZehir Saçacaklardı! Jandarma 450 Kilo Bozuk Eti YakaladıGüncel

Mezarlıkta Şüpheli Poşet Paniği! Polis Harekete GeçtiMezarlıkta Şüpheli Poşet Paniği! Polis Harekete GeçtiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
Son Güncelleme:
İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı Taşınacak mı? MSB'den Açıklama Geldi İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı Taşınacak mı? MSB'den Açıklama Geldi
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
İBB Kreşinde İstismar ve Darp İddiası: Kan Donduran Olayın Detayları Sevk Yazısında Ortaya Çıktı İBB Kreşinde İstismar ve Darp İddiası: Kan Donduran Olayın Detayları Sevk Yazısında Ortaya Çıktı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Sındırgı'da Yine Deprem Paniği... 5 Ayda 30 Bin Sarsıntı Sındırgı'da Yine Deprem Paniği... 5 Ayda 30 Bin Sarsıntı
Meteoroloji Tek Tek Uyardı: Dışarıya Çıkmadan İki Kez Düşünün! Yağmur, Kar, Fırtına Aynı Anda Geliyor Meteoroloji Uyardı: Dışarıya Çıkmadan İki Kez Düşünün! Yağmur, Kar, Fırtına Aynı Anda Geliyor
Düğünlerde Bir Devir Kapanıyor! Davetiyelere 'Getirmeyin' Notu Eklendi Düğünlerde Bir Devir Kapanıyor! Davetiyelere 'Getirmeyin' Notu Eklendi
Balıkesir Depremi Sonrası Üşümezsoy ve Tüysüz Aynı Noktada Buluştu: Kritik Fay Mercek Altında Balıkesir Depremi Sonrası Üşümezsoy ve Tüysüz Aynı Noktada Buluştu: Kritik Fay Mercek Altında
Altın Piyasasında Fırtına: İslam Memiş 'Kontrolsüz Yükseliş Geliyor' Diyerek Tarih Verdi! Piyasalar Diken Üstünde Altın Piyasasında Fırtına Kopuyor: İslam Memiş 'Kontrolsüz Yükseliş Geliyor' Diyerek Tarih Verdi