Bakan Yerlikaya Duyurdu: 7'si Kırmızı Bültenle Aranan 10 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinden “Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz” notuyla yaptığı paylaşımla 7'si kırmızı bültenle aranan toplamda 10 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:

“Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz”

- Kırmızı Bültenle Aradığımız 7 Suçluyu,

- Ulusal Seviyede Aradığımız 3 Suçluyu,

ALMANYA(4), GÜRCİSTAN(3), KUZEY MAKEDONYA (2) ve FAS’tan Ülkemize Getirdik.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.Ö., S.B., E.G., R.D., T.Ö.A., D.Ö., Y.A. ile ulusal seviyede aranan E.F., A.Ç., N.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı!

Kaynak: DHA