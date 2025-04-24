450 Bin GSM Hattıyla 1.2 Milyar Liralık Vurgunda 139 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 450 bin GSM hattı üzerinden vatandaşları 1.2 milyar TL dolandıran 139 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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450 Bin GSM Hattıyla 1.2 Milyar Liralık Vurgunda 139 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 450 bin telefon hattıyla vatandaşları tam 1.2 milyar TL dolandırdığı belirlenen şüphelilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Antalya merkezli 13 ilde 13 ilde “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bakan Yerlikaya, çalışmalar sonucunda, 450 Bin adet GSM hattının, 22 çatı örgüt mensubu tarafından dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine Antalya merkezli İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri'de operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.

Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile 8 aydır devam eden ortak çalışmalar sonucu; ülke genelinde işlenmiş 45 bin 663 adet dolandırıcılık faaliyetinin gerçekleştirildiği ve mağdur vatandaşlarımızın yaklaşık 1.2 Milyar TL zarara uğratıldığı tespit edildiğini vurguladı.

TÜM MALVARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyonlarda, çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, tablet bilgisayar ile yazılım ve ağ donanımlarının ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilere yönelik iki şirkete ve bu şirketlerin tüm malvarlıklarına el konulduğu açıklandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Yerlikaya Operasyon dolandırıcılık
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