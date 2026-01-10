Bakan Yerlikaya Duyurdu: 34 İlde FETÖ Operasyonu! 43 Şüpheli Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "34 ilde FETÖ’ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık 43'ü tutuklandı" dedi.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: 34 İlde FETÖ Operasyonu! 43 Şüpheli Tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozulduğuna dikkati çekti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"34 ilde FETÖ’ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda 77 şüpheliyi yakaladık 43'ü tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: İHA

Etiketler
Ali Yerlikaya
