Bakan Yerlikaya Duyurdu: 29 İlde Dev Operasyon! Tonlarca Uyuşturucu Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlara ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla büyük bir arzın piyasaya sürülmesinin engellendiğini belirtti.

345 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 110’U TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre operasyonlarda toplam 345 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 110’u tutuklanırken, 59 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

OPERASYONLAR 29 İLDE EŞ ZAMANLI YAPILDI

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Mardin, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Afyonkarahisar, Malatya, Ordu, Düzce, Isparta, Kırıkkale, Çorum, Ağrı, Hakkari, Kastamonu ve Aksaray’da gerçekleştirildi.

BİNLERCE PERSONEL GÖREV ALDI

Operasyonlarda 2 bin 430 narkotik ve asayiş timi ile 6 bin 75 personel görev yaptı. Analiz ve takip ekiplerinin de operasyon sürecine aktif destek verdiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi