Bakan Yerlikaya Duyurdu: 29 İlde Dev Operasyon! Tonlarca Uyuşturucu Ele Geçirildi

Jandarma ekiplerinin 29 ilde son iki haftadır sürdürdüğü kapsamlı operasyonlarda 1 ton 628 kilogram uyuşturucu madde ile yüz binlerce hap ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığını ve önemli tutuklamaların yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: 29 İlde Dev Operasyon! Tonlarca Uyuşturucu Ele Geçirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlara ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla büyük bir arzın piyasaya sürülmesinin engellendiğini belirtti.

345 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 110’U TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre operasyonlarda toplam 345 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 110’u tutuklanırken, 59 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

OPERASYONLAR 29 İLDE EŞ ZAMANLI YAPILDI

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Mardin, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Afyonkarahisar, Malatya, Ordu, Düzce, Isparta, Kırıkkale, Çorum, Ağrı, Hakkari, Kastamonu ve Aksaray’da gerçekleştirildi.

BİNLERCE PERSONEL GÖREV ALDI

Operasyonlarda 2 bin 430 narkotik ve asayiş timi ile 6 bin 75 personel görev yaptı. Analiz ve takip ekiplerinin de operasyon sürecine aktif destek verdiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Yerlikaya
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Entübe Edildi Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Entübe Edildi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Mahzen Medya Sahibi Tolga Aykut Gözaltına Alındı Mahzen Medya Sahibi Tolga Aykut Gözaltına Alındı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji Uyardı! Kar, Sağanak, Pus, Sis... Hepsi Birden Geliyor Meteoroloji Uyardı! Kar, Sağanak, Pus, Sis... Hepsi Birden Geliyor
İstanbul’da Mezarlık Fiyatlarına Rekor Zam! En Pahalısının Fiyatı Dudak Uçuklattı İstanbul’da Mezarlık Fiyatlarına Rekor Zam! En Pahalısının Fiyatı Dudak Uçuklattı
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Hakkında Bahis İncelemesi mi Başlatıldı? Başsavcılıktan Açıklama Geldi Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Hakkında Bahis İncelemesi mi Başlatıldı?
2026 Asgari Ücret Pazarlığında Tarihi Eşik! Masada Bir İlk Yaşanabilir 2026 Asgari Ücret Pazarlığında Tarihi Eşik! Masada Bir İlk Yaşanabilir
Uzaklaştırma Kararı Sonrası Deliye Döndü, Evini Ateşe Verdi Uzaklaştırma Kararı Sonrası Deliye Döndü, Evini Ateşe Verdi