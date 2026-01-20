Bakan Yerlikaya Duyurdu: 14 İlde Uyuşturucu Operasyonu, 641 Şüpheli Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuya karşı her cephede güvenlik güçlerinin mücadele ettiğini belirterek, "Hava ve deniz unsurlarımızca da desteklenen Narkokapan İzmir operasyonuna; 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı. Narkokapan operasyonlarıyla yakaladığımız torbacıların tutuklanma oranı yüzde 95" ifadelerini kullandı.

‘SURİYE'Yİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ’

Bakan Yerlikaya "Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattımızdaki tüm hareketliliği de devletimizin ilgili tüm birimleriyle anbean ve titizlikle takip ediyoruz. Ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir girişime, hiçbir provokasyona ve hiçbir algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, 'Türkiye, bölge halklarına çok büyük acılar yaşatan meselelerin kardeşlik zemininde, aklıselimle çözülmesini savunan bir ülkedir” şeklinde konuştu.

PROVOKATİF PAYLAŞIM UYARISI

Provokatif paylaşımlar hakkında da uyarılarda bulunan Bakan Yerlikaya, “Özellikle sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan yalan haberler ve toplumu paniğe sevk etmeye dönük paylaşımlar, açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.



AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA