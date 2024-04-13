Bakan Yerlikaya Antalya'daki teleferik kazasındaki son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına ilişkin son durum hakkında yeni gelişmeleri aktardı. Yerlikaya, toplamda 128 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
Antalya'da 1 kişinin ölümü ve 7 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları 600 metre yükseklikte aralıksız sürüyor.
Antalya'daki kazada, 16 kabinden 128 kişi tahliye edilirken, 8 kabinde 43 vatandaşı kurtarma çalışmaları sürüyor.
VALİLİK AÇIKLAMASI
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, 07.00 itibarıyla 96 vatandaşın ekiplerce tahliye edildiği belirtildi.
Açıklamada, havada asılı bulunan 9 kabinde tahliye çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Öte yandan, kabinden kurtarılarak helikopterle Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen vatandaşlardan Baki Deraş, gazetecilere, 10 saate yakın mahsur kaldığını belirterek, "Her şey güzel geçti. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.
Kaynak: AA
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