Bakan Yerlikaya 81 İlin Valisiyle Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tüm illerin valileriyle "gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler, düzensiz göçle mücadele, terör, asayiş, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadele" konularının değerlendirildiği video konferans toplantısı yaptı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile toplantıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız, birim yöneticilerimiz ve 81 ilimizin Valileriyle birlikte Video Konferans Toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızdaki ana gündem maddelerimizi: gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler, düzensiz göçle mücadele, terör, asayiş, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadele oluşturdu. Ülkemizin huzur ve güvenliği için 620 bin personelimizle canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA