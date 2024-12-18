Bakan Yerlikaya 81 İlin Valisiyle Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilin valisiyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler, düzensiz göçle mücadele, terör, asayiş, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadele konuları değerlendirildi.

Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya 81 İlin Valisiyle Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tüm illerin valileriyle "gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler, düzensiz göçle mücadele, terör, asayiş, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadele" konularının değerlendirildiği video konferans toplantısı yaptı.

Bakan Yerlikaya 81 İlin Valisiyle Görüştü - Resim : 1

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile toplantıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız, birim yöneticilerimiz ve 81 ilimizin Valileriyle birlikte Video Konferans Toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızdaki ana gündem maddelerimizi: gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler, düzensiz göçle mücadele, terör, asayiş, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadele oluşturdu. Ülkemizin huzur ve güvenliği için 620 bin personelimizle canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

Parti Binasında 'Eğitim' Toplantısı! AKP'li Başkan Milli Eğitim Müdürlerini Ayağına ÇağırdıParti Binasında 'Eğitim' Toplantısı! AKP'li Başkan Milli Eğitim Müdürlerini Ayağına ÇağırdıGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
Son Güncelleme:
Trafik Magandası Dehşet Saçtı! Adana'da Genel Cerraha Bıçaklı Saldırı Trafik Magandası, Doktora Dehşeti Yaşattı
Kuruluş Osman Dizisinde Değişiklik! Anlaşma Duyuruldu Kuruluş Osman Dizisinde Değişiklik! Anlaşma Duyuruldu
Esnaf Lokantası İşletenler Salçayı Böyle Saklıyor ve Küf Oluşmuyor Esnaf Lokantası İşletenler Salçayı Böyle Saklıyor ve Küf Oluşmuyor
Valilik Duyurdu, O İlde Eğitime Kar Engeli Valilik Duyurdu, O İlde Eğitime Kar Engeli