Bakan Uraloğlu'ndan Yeni Açıklama: Instagram Yasağı Kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a uygulanan erişim yasağıyla ilgili X hesabından açıklama yaptı. Instagram ile anlaşmanın sağlandığını açıklayan Uraloğlu, "Katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız." dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Uraloğlu'ndan Yeni Açıklama: Instagram Yasağı Kaldırıldı

Sosyal medya uygulaması Instagram'a 2 Ağustos'ta getirilen erişim yasağı devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Uraloğlu, birazdan X hesabından Instagram ile ilgili açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Söz konusu paylaşımın ardından canlı yayın açan Uraloğlu, Instagram'ın erişime açılacağını ifade etti.

Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik. Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız."

Etiketler
Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Instagram
Son Güncelleme:
Marmaris'teki Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı Marmaris'teki Orman Yangını Büyümeden Kontrol Altına Alındı
Hatay Defne'de Zeytinlik Yangını Hatay Defne'de Zeytinlik Yangını
Şırnak'ta Taşlı Âtıl Araziler Tarıma Kazandırılıyor Şırnak'ta Taşlı Âtıl Araziler Tarıma Kazandırılıyor
Kuru Dağdan Orman Yarattı: 20 Yılın Emeği, Her Yıl Oluk Oluk Ceviz Akıyor Kuru Dağdan Orman Yarattı: 20 Yılın Emeği, Her Yıl Oluk Oluk Ceviz Akıyor
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En İyisi Seçildi: Dalından Koptuğu Gibi 115 Ülkeye Satılıyor Dünyanın En İyisi Seçildi: Dalından Koptuğu Gibi 115 Ülkeye Satılıyor
Sağlığa Faydalı Diye Satılıyordu: Doktorlara Göre Airfryer Kullanmak Neden Çok Tehlikeli? Sağlığa Faydalı Diye Satılıyordu: Doktorlara Göre Airfryer Kullanmak Neden Çok Tehlikeli?
Zara, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti... İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu? İspanyol Giyim Devi Türkiye'den Çekiliyor mu?
Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı: Cam Şişeler Fırlatıldı, Oyuna Ara Verildi Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı
Yerine Metin Feyzioğlu Atanmıştı! Görev Yeri Belli Olmayan Egemen Bağış'tan İlk Açıklama Görev Yeri Belli Olmayan Egemen Bağış'tan İlk Açıklama