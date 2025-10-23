Bakan Uraloğlu'ndan Pakistan'da Kritik Temaslar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İslamabad’da düzenlenen RTMC’25 Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı kapsamında, Pakistan Federal Demiryolları Bakanı Muhammad Hanif Abbasi ile görüştü.

Abdulkadir Uraloğlu ve Muhammad Hanif Abbasi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pakistan Federal Demiryolları Bakanı Sayın Muhammad Hanif Abbasi ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ve Pakistan arasındaki demir yolu iş birliklerimizi ele aldık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA