Bakan Uraloğlu'ndan Pakistan'da Kritik Temaslar

RTMC’25 Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad’da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kritik temaslarda bulundu.

Son Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İslamabad’da düzenlenen RTMC’25 Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı kapsamında, Pakistan Federal Demiryolları Bakanı Muhammad Hanif Abbasi ile görüştü.

Bakan Uraloğlu'ndan Pakistan'da Kritik Temaslar - Resim : 1
Abdulkadir Uraloğlu ve Muhammad Hanif Abbasi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pakistan Federal Demiryolları Bakanı Sayın Muhammad Hanif Abbasi ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ve Pakistan arasındaki demir yolu iş birliklerimizi ele aldık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Abdulkadir Uraloğlu Pakistan
