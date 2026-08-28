Bakan Uraloğlu Müjdeyi Verdi! Yeni Metro Hattı Geliyor: 16 Duraktan Oluşacak, 26 Dakika Sürecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi’nin temelini 1 Eylül Salı günü atacaklarını bildirdi.

'AKÇABAAT'TAN BAŞLAYACAK, HAVALİMANI'NA UZANACAK'

Bakan Uraloğlu, "Hattımız, Akçaabat ilçe sınırlarındaki Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nden başlayarak Trabzon Havalimanı’na kadar uzanacak" ifadesini kullandı.

'16 İSTASYON İLE HİZMET VERECEK'

Trabzon Raylı Sistem Hattı’nın kentin doğu-batı aksında önemli bir toplu taşıma omurgası oluşturacağını belirten Uraloğlu, "İlk etabımızı Akçaabat ilçemizin Yıldızlı mahallesinde bulunan Karayolları 10'uncu Bölge Müdürlüğü’nden başlatacağız. Hattımız buradan Trabzon kent merkezine ulaşacak ve Trabzon Havalimanı’nda son bulacak" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, "16,2 kilometrelik güzergahımızda Karayolları, Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Bayındırlık İskan, Beşirli, Trabzon Orman İşletme Bölge Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Trabzon Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı olmak üzere 16 istasyonumuz bulunacak" dedi.

'TRABZON’UN ÖNEMLİ NOKTALARI BİRBİRİNE BAĞLANACAK'

Hattın tamamlanmasıyla Akçaabat ilçe sınırlarından Trabzon’un merkezine ve havalimanına kadar uzanan önemli noktaların raylı sistemle birbirine bağlanacağını ifade eden Uraloğlu, "Projemiz, özellikle Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde artan nüfus ve ulaşım talebine cevap verecek. 16 istasyonla hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı ile şehrimizin önemli yaşam, eğitim ve ulaşım noktalarını raylı sistemle birbirine bağlayacağız. Şehir Hastanesinden havalimanına; Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden stadyuma kadar vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı noktaları aynı raylı sistem hattı üzerinde buluşturacağız" açıklamasını yaptı.

YOLCULUK 26 DAKİKA 14 SANİYE SÜRECEK

Bakan Uraloğlu, hattın teknik özelliklerine ilişkin de bilgi vererek, "Araçlarımız 360 yolcu kapasiteli olacak. Güzergah işletme süresi 26 dakika 14 saniye olacak. Hattımızın her gün 87 binin üzerinde yolcuya hizmet vermesini öngörüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA