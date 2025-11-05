Bakan Uraloğlu Gebze'deki Faciada Son Noktayı Koydu! 'Eski Bir Dere Yatağı Söz Konusu'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze’de çöken binayla ilgili ‘metro’ iddialarına son noktayı koydu. Metro inşaatı biteli 2 yıl olduğunu ve metroda hiçbir deformasyon olmadığını belirten Uraloğlu, "Eski bir dere yatağı söz konusu" dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Uraloğlu Gebze'deki Faciada Son Noktayı Koydu! 'Eski Bir Dere Yatağı Söz Konusu'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Olayın teknik yönlerinin araştırıldığını ve süreci yakından takip ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, metro iddialarına da son noktayı koydu. 'Metro inşaatı biteli 2 yıl oldu ve şu anda metroda hiçbir deformasyon yok' diyen Uraloğlu, "Belli riskler var. Çok net söyleyebilirim; eski bir dere yatağı söz konusu, yer altı su seviyesine belli şekillerde müdahale edilmiş olması söz konusu" açıklamasında bulundu.

'TAMAMEN TEKNİK BİR KONU'

TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uraloğlu, Gebze'de çöken binanın metro inşaatıyla ilgili olabileceği iddialarına ilişkin, "Tamamen teknik bir konu. Teknik bir konuda sonuçları görmeden ön yargıda bulunmayı doğru bulmuyoruz. Bu başlatılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle biz kamuoyuyla bir bilgi paylaşmıyoruz. Orada savcılık zaten bir soruşturma başlattı” dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, AFAD bir inceleme başlattı biz de başlattık diyen Uraloğlu, “Bunun sonucunu görmek lazım. Bunun sonucunu görmeden birilerini itham etmek; hele hele 4 insanımızın öldüğü yerde birilerini itham etmek gerçekten gazeteci olduğunu düşünen bazı kişilerin bu konuda ithamları var, bunları ben dikkate almıyorum" açıklamalarında bulundu.

'METRO İNŞAATI BİTELİ 2 YIL OLDU'

Süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Belli riskler var. Çok net söyleyebilirim; eski bir dere yatağı söz konusu, yer altı su seviyesine belli şekillerde müdahale edilmiş olması söz konusu, elbette deprem riskleri söz konusu ve elbette öyle bir metro inşaatının olması; bunlar risklerdir. Ama şunu söylemekte fayda var. Metro inşaatı biteli 2 yıl oldu ve şu anda metroda hiçbir deformasyon yok. Dolayısıyla bir sonucunu görelim. Sonucuna göre bakanlık olarak ne yapmamız gerekirse biz de onun kararını vereceğiz. Ama süreci çok yakından takip ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

