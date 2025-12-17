Bakan Uraloğlu Duyurdu: Güney Marmara Otoyolu İçin Geri Sayım! İşte 78 Kilometrelik Güzergah

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova ile İzmit arasında yapılacak 78 kilometrelik Güney Marmara Otoyolu’nun Marmara’daki üretim merkezlerini birbirine bağlayacağını, proje kapsamında tünel, viyadük ve köprülerden oluşan kapsamlı bir ulaşım ağı kurulacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova ile İzmit arasında hayata geçirilecek Güney Marmara Otoyolu Projesine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Projenin Marmara Bölgesi’ndeki sanayi ve üretim merkezleri arasındaki ulaşımı güçlendireceğini belirten Uraloğlu, otoyolun lojistik açıdan önemli bir boşluğu dolduracağını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, Kocaeli, Bursa ve Sakarya’nın Türkiye ihracatında kritik bir paya sahip olduğunu hatırlatarak, “Bu üç ilimizin 2024 yılı itibarıyla ihracatı 60 milyar doların üzerine çıktı. Güney Marmara Otoyolu ile bu üretim merkezleri arasındaki entegrasyon daha güçlü hale gelecek. Karayolu taşımacılığı daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli olacak” dedi.

OTOYOL 78 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Projenin teknik detaylarına da değinen Uraloğlu, Güney Marmara Otoyolu’nun toplam 78 kilometre uzunluğunda planlandığını söyledi. Otoyolun, 66 kilometrelik ana gövdesinin 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli, 12 kilometrelik bağlantı yolunun ise 2 gidiş 2 geliş şeklinde tasarlandığını belirtti.

GÜZERGAH YALOVA’DAN KOCAELİ’YE UZANACAK

Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre otoyol, Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyü yakınlarında, İstanbul–İzmir Otoyolu’ndan ayrılarak başlayacak. Güzergâh, doğu yönünde ilerleyerek Valideköprü köyü civarında İznik–Altınova yolunu kesecek, ardından Gölcük’ün güneyine ulaşacak. Yol, Yuvacık Barajı’nın kuzeyinden ve Kartepe Mahallesi’nden geçerek, Cengiz Topel Havalimanı’nın güneyinde Ankara–İstanbul Otoyolu’na bağlanarak sona erecek.

TÜNEL, VİYADÜK VE KÖPRÜLER İNŞA EDİLECEK

Proje kapsamında yapılacak sanat yapıları hakkında da bilgi veren Uraloğlu, otoyol üzerinde 14 kavşak yer alacağını açıkladı. Ayrıca toplam uzunluğu 27,9 kilometreyi bulan 8 tünel, 3,3 kilometrelik 9 viyadük ve 3,6 kilometre uzunluğunda 51 köprü inşa edileceğini ifade etti.

Uraloğlu, Güney Marmara Otoyolu’nun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım yükünün hafifleyeceğini, sanayi ve ticaret trafiğinin daha güvenli ve kesintisiz bir yapıya kavuşacağını sözlerine ekledi.

