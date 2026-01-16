Bakan Uraloğlu Detayları Verdi... Esenboğa'da Kapasite Artışı Devreye Giriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tv100’de katıldığı canlı yayında Ankara Esenboğa Havalimanı’nda hayata geçirilen kapasite artırımı projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, çalışmaların 19 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tam anlamıyla devreye alınacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Esenboğa Havalimanı Kapasite Artırımı Projesi’nin birinci etabının hizmete açılacağını belirtti. Bu kapsamda 3 bin 750 metre uzunluğundaki üçüncü pist, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesi, yeni taksi yolları, 6 uçak kapasiteli kargo apronu ve tamamlayıcı tesisler kullanıma sunulacak.

'MEVCUT PİSTLER YIPRANDI'

Mevcut pistlerin uzun yıllardır yoğun kullanımdan dolayı yıprandığını ifade eden Uraloğlu, yeni pist sayesinde bakım ve onarım çalışmalarının hava trafiğini aksatmadan yapılabildiğini vurguladı. Uraloğlu, “Yeni pisti devreye almadan mevcut pistleri kapatmak zorunda kalsaydık, Ankara’da ciddi bir kapasite daralması yaşanırdı” dedi. Proje kapsamında 40 bin metrekare kapalı alanın inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, teknik bloklar, DHMİ binaları, kalibrasyon uçakları için hangarlar ve giriş kapılarının yenilendiğini kaydetti.

KAPASİTE KAÇ OLACAK?

Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı’nın yolcu kapasitesinin 2030’lu yıllarda 20 milyona, 2050’den önce ise 40 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Öte yandan Esenboğa’ya ulaşımı kolaylaştıracak metro hattı için de bu yıl çalışmaların başlayacağını belirten Uraloğlu, Ankara YHT Garı, Kızılay ve mevcut metro hatlarıyla entegre olacak 36 kilometrelik hattın ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.

Türkiye genelindeki havalimanı yatırımlarına da değinen Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarının bu yıl tamamlanacağını, aktif havalimanı sayısının 60’a çıkarılacağını ifade etti. Uraloğlu ayrıca Trabzon’da deniz üzerine inşa edilecek yeni bir havalimanı projesinin de hayata geçirileceğini belirtti.

