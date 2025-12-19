Bakan Tunç’tan ‘Rojin Kabaiş’ Açıklaması

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rojin Kabaiş soruşturmasına ilişkin konuşan Bakan Tunç, "İspanya'da telefon incelemesiyle devam ediyor. Telefonda 10 hanelik bir şifre kullanılmış, şifrelerin çözülmesi için bir çaba yürütülüyor" dedi.

Bakan Tunç, açıklamasında şunları söyledi:

“OECD Adalet Bakanları Toplantısı’nda İspanya Adalet Bakanı’yla bir görüşme gerçekleştirmiştik. Daha sonra Adalet Bakanlığı’nda kendisini ziyaret etmiştim ve konuyu teferruatlı bir şekilde anlatmıştım. İspanya’da bu telefonun çözümüyle ilgili çalışma yapılabileceğini öğrendik. İspanya Adalet Bakanı Sayın García, İçişleri Bakanı’yla da irtibat kurarak bu noktada görevlendirmeler yapmıştı. Biz de telefonu görevlilerle birlikte gönderdik. Şu anda telefon İspanya’da inceleme aşamasındadır. Son aldığımız bilgiye göre, 10 haneli bir şifre kullanıldığına yönelik bir tespit söz konusudur. Bu şifrelerin çözülmesiyle ilgili çalışmalar şu anda devam etmektedir"

'ŞİFRELERİN ÇÖZÜLMESİYLE BİR SONUCA ULAŞACAĞIZ'

Telefondaki şifrenin çözüldükten sonra dijital incelemelerin yapılacağını ifade eden Bakan Tunç, şöylw konuştu:

"Daha önce yapılan delil tespitleri ve dijital incelemelerde bir sonuca ulaşılamamıştı. Telefonun çözülmesiyle birlikte, konunun aydınlatılmasına yönelik önemli verilere ulaşabileceğimizi umut ediyoruz. Rojin evladımızın hayatını kaybetmesi hepimizi derinden sarstı. Ailesinin acısını buradan bir kez daha paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz. Evlat acısı elbette ki kolay değil. Onlar da olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyor. Bizler de bu süreçte, adli tıp ve diğer kriminal incelemelerle bir sonuca ulaşılamayınca, telefon şifresinin İspanya’da çözülebileceğini öğrendik ve İspanyol adli makamlarıyla adli yardımlaşma kapsamında çalışmalarımızı sürdürdük. Şifrelerin çözülmesiyle birlikte bir sonuca ulaşabilmeyi umuyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

